В Минске табун лошадей выбежал прямо на дорогу

🎥 Видео

Опубликовано: 27.09.2022 12:26 , Обновлено: 27.09.2022

Жители Минска поделились видео, где на границе районов Чижовка и Лошица бесхозные лошади выбежали прямо на дорогу.

Естественно, животные не соблюдали правила дорожного движения и игнорировали разметку и сигналы светофора.

“Это опасно”, - прокомментировал автор видео появление лошадей на дороге. Судя по поведедению животных, они и сами были не очень рады оказаться в потоке автомобилей.

Местные жители уже не первый раз видят на проезжей части в столице лошадей.

«У лошадей действительно один хозяин из частного сектора. Табун у него большой, и есть двое помощников, но, видимо, ребята не справляются… теперь каждый год они гуляют то по Чижовке, то по Лошице», - передает Onliner.by слова местных жителей.

Ранее Телеграф сообщил, что в Сети появилось видео, на котором кабан спокойно ходит по улице в Минске. Девушка, которая сняла его, считает, что встретила животное на удачу.

Новость Телеграф