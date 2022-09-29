В Минске школьникам рассказали, как платить налог на квартиру

Опубликовано: 29.09.2022 10:02 , Обновлено: 02.11.2022

В Минском государственном Дворце детей и молодежи школьников учили, как платить налог на квартиру. Им даже дали домашнее задание — рассказать услышанную информацию родителям. Такие налоговые занятия планируют провести в ближайшее время и в минских школах

Как рассказало госагентство «Минск-Новости», это совместная акция Дворца детей и молодежи и инспекции Министерства по налогам и сборам (МНС).

Урок по налоговой грамотности для детей провели преподаватели Ресурсного центра основ экономических знаний, финансовой грамотности и предприимчивости.

Специалисты рассказали, что с 2022 года для белорусов отменили льготу по налогу на недвижимость для одной квартиры. А ставка налога стала единой для всех физлиц и составила 0,1 % от стоимости объекта недвижимости.

Также преподаватели объяснили, что налог на квартиру можно оплатить в два этапа: внести одну половину суммы до 15 ноября 2022 года (аванс), а вторую — до 15 ноября 2023-го.

По словам представителя МНС, полученные знания школьники «уже сегодня могут применить на практике» — для этого нужно поделится информацией с родителями и другими родственниками. Собственно, детям дали такое задание на дом. А также посоветовали помочь взрослым с регистрацией личного кабинета на специальном сайте, если понадобится.

Как писал Телеграф, согласно обновленному Налоговому кодексу, который вступил в силу в начале 2022 года, белорусы должны будут уплатить несколько новых налогов — на первую квартиру, на машину, собак… Многие уже начали получать извещения.

Для Минска расчетная стоимость квадратного метра жилых помещений в многоквартирном и блокированном жилом доме определена в 810 рублей, а в областных центрах — в 680 рублей.

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