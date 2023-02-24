В Минске с 24 по 26 февраля объявили "народные гуляния"

Опубликовано: 24.02.2023 16:04 , Обновлено: 24.02.2023

Начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная заявила, что в Минске с пятницы по воскресенье включительно пройдут "народные гуляния".

Чиновница пообещала, что таким образом плюс ярмарками в столице отметят окончание Масленичной недели.

“Основная площадка традиционно будет работать у Дворца спорта: 24, 25 и 26 февраля. Провести зиму и отведать вкусных блинов можно будет 24 февраля с 14:00 до 22:00, 25 и 26 февраля с 12:00 до 22:00”, - заявили в Мингорисполкоме.

Однако там предупредили, что “праздничные мероприятия с ярмарками” пройдут в каждом районе Минска.

При этом в мэрии рассказали, что в рамках “народных гуляний” 25 февраля именно у Дворца спорта в центре Минска организуют “веселые песни, танцы и масленичные забавы”. Обещают также сжигание чучела под музыкальное сопровождение.