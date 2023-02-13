В Минске рассказали, почему в Африке будут «с удовольствием слушать» радио «Беларусь»

🎤 Мнение

Опубликовано: 13.02.2023 15:54 , Обновлено: 13.02.2023

Главный директор радио «Беларусь» Валерий Радуцкий 13 февраля объяснил, почему, по его мнению, его радио будут «с удовольствием» слушать в Африке.

«Мы вещаем почти на всю территорию Африки. У меня спрашивают: понимают ли они вообще то, о чем мы говорим. Во-первых, там много кто говорит на французском, английском языках. Очень много кто говорит на русском, потому что выпускники и Советского Союза, и учились у нас в Беларуси», — сказал он.

По мнению Радуцкого, когда африканцы услышат радио «Беларусь», то «вначале, наверное, удивятся», что оно «наконец-то радио пришло в Африку».

«А потом, я думаю, с удовольствием будут слушать, потому что будут получать самую правдивую информацию о том, что делается в нашей стране», — сказал главный директор.

[info_b]Радио «Беларусь» называется международным. Там вещают на русском, белорусском, английском, немецком, польском, испанском, французском, китайском и арабском языках. О том, что радио стало доступным в Африке, стало известно 1 февраля 2023 года.[/info_b]