В Минске открыли 9 круглосуточных пунктов выдачи лопат. Бесплатно
В Минске открыли 9 пунктов выдачи горожанам снегоуборочных лопат, которые работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.
По его словам, всего в белорусской столице работают 139-140 пунктов выдачи снегоуборочных лопат.
Отметим, что ранее ЖКХ Минска сообщало, что работники вступили в «нелегкую борьбу» со снегом. А организации перевели в режим повышенной готовности. А также намекнули, что КУП ЖЭУ по месту жительства помогут всем желающим с инвентарем.
И опубликовали список адресов.
Если вы живите в Минске и вдруг захотите ночью помочь коммунальщикам расчистить снег, или, например, убрать его вокруг своей машины, то можете сходить за лопатой по адресам:
- ул. Райниса 9;
- ул.Варвашени,6/4;
- ул.Нестерова,51;
- ул. Бачило 16;
- ул. Голодеда 43;
- ул. Уборевича 26;
- Маяк Минска – ул. Мстиславца, 4 (офис Дубай Проперти Менеджмент).
Где находятся еще два пункта, в списке не сказано.