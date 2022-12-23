В Минске открыли 9 круглосуточных пунктов выдачи лопат. Бесплатно

Опубликовано: 23.12.2022 09:33 , Обновлено: 23.12.2022

В Минске открыли 9 пунктов выдачи горожанам снегоуборочных лопат, которые работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.

По его словам, всего в белорусской столице работают 139-140 пунктов выдачи снегоуборочных лопат.

Отметим, что ранее ЖКХ Минска сообщало, что работники вступили в «нелегкую борьбу» со снегом. А организации перевели в режим повышенной готовности. А также намекнули, что КУП ЖЭУ по месту жительства помогут всем желающим с инвентарем.

И опубликовали список адресов.

Если вы живите в Минске и вдруг захотите ночью помочь коммунальщикам расчистить снег, или, например, убрать его вокруг своей машины, то можете сходить за лопатой по адресам:

ул. Райниса 9;

ул.Варвашени,6/4;

ул.Нестерова,51;

ул. Бачило 16;

ул. Голодеда 43;

ул. Уборевича 26;

Маяк Минска – ул. Мстиславца, 4 (офис Дубай Проперти Менеджмент).

Где находятся еще два пункта, в списке не сказано.