В Минске отключат свет в жилых домах. Список адресов

Опубликовано: 19.09.2022 12:03 , Обновлено: 19.09.2022

В официальном телеграм-канале ЖКХ предупредили, что в некоторых домах в Минске с 19 сентября отключат электроэнергию.

Это связано с работами РЭС-1 филиала «Минские кабельные сети». Отключение коснется жителей Партизанского района.

А именно:

19.09.2022 с 9:00 до 17:00 — ул.Щербакова, 34, 36, ул.Чеботарева, 19;

20.09.2022 с 9:00 до 17:00 — ул.Чеботарева, 15, 17, ул.Стахановская, 10, 12;

▪️21.09.2022 с 9:00 до 17:00 — ул.Чеботарева, 21, 23.

Кроме того, на сайте «Минскэнерго» опубликовали новый график плановых отключений электроэнергии с 19 по 30 сентября. Проверить, отключат свет по вашему адресу и когда, можно по ссылке.

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