В Минске останавливалось метро из-за "инцидента"

Опубликовано: 23.03.2026 07:36 , Обновлено: 23.03.2026

В понедельник в 6:30 утра на Автозаводской линии метро Минска остановились поезда. В метрополитене случившееся объяснили "инцидентом с пассажиром".

Уже несколько лет Минский метрополитен не сообщает подробности и не пишет, например, когда кто-то упал на рельсы, заменяя все общими словами и определением “инцидент”. Однако, судя по тому, что 23 марта на линии отключали электричество в контактном рельсе, можно предположить что-то подобное.

В 6:50 напряжение на контактный рельс вернули. “Восстановлено движение поездов на Автозаводской линии. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства”, – говорится в сообщении Минского метрополитена.