В Минске объявили результаты конкурса "Человек Дела". Кого назвали "лидерами бизнеса Беларуси" в 2024 году?

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Опубликовано: 08.07.2024 11:58 , Обновлено: 08.07.2024

На прошлой неделе, 4 июля, в Минске, в отеле Minsk Marriott издательская группа "Дело" провела торжественный прием в честь лауреатов ежегодного конкурса "Человек Дела". Организаторы конкурса, который проводится с 1996 года, назвали 12 имён представителей бизнес-сообщества - наиболее успешных руководителей и владельцев динамично развивающихся предприятий Беларуси.

Организаторы конкурса, который в этом году проводили в 29-й раз, отметили 12 представителей бизнес-сообщества, представители Минска и Минской области, Гомеля, Бобруйска и Бреста, в том числе две представительницы женского пола. Каждый из них был удостоен почетного диплома и специального приза – композиции «На коне!» работы известного белорусского скульптора С. Гумилевского.

Церемония собрала много гостей, среди которых были представители Совета Республики Национального собрания Беларуси, отраслевых министерств и территориальных органов власти, а также ведущих отечественных предпринимателей.

Мероприятие открывал Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и руководитель общественного Экспертного совета конкурса «Человек Дела». В своем выступлении он подчеркнул, что белорусский бизнес “перешел в фазу активного действия и долгосрочного планирования”, а предприятия “готовы к инновациям и развитию”.

В свою очередь Виктор Жук, директор-главный редактор Издательской группы “Дело”, руководитель оргкомитета и основатель конкурса заметил, что победители конкурса своим примером показывают, что “даже в сложных экономических и социальных условиях можно создавать успешные и устойчивые предприятия, обеспечивать их рост и стабильность”.

“Этот конкурс важен не только для того, чтобы чествовать лучших из лучших, но и для того, чтобы вдохновлять всех отечественных предпринимателей. За годы проведения конкурса мы увидели, как они вносят значительный вклад в экономическое развитие нашей страны”, – резюмировал Виктор Жук.

Мероприятие прошло в теплой и непринужденной атмосфере. Конкурс «Человек Дела» в очередной раз продемонстрировал, что белорусский бизнес готов к новым вызовам и способен адаптироваться к изменениям.

Организаторы выразили благодарность партнерам, без поддержки которых проведение церемонии было бы невозможно. Среди них – Мингаз, Белгосстрах, БелВЭБ, Kaspersky, МеталлОптСбыт, Инфореалт, Мостовдрев, Марриотт Отель, Robinson-Club и медиаресурсы.

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Лауреатами конкурса «Человек Дела–2024» стали: