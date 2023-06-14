В Минске назвали лучшего водителя мусоровоза. Как выбирали?

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Опубликовано: 14.06.2023 19:17 , Обновлено: 14.06.2023

В Минском госпредприятия «Спецкоммунавтотранс» сообщили, что 14 июня провели соревнования среди водителей мусоровозов. В итоге назвали трёх победителей.

Как оказалось, само соревнование состояло из двух частей: теоретической и практической. В нем приняли участие 6 водителей. Специалистов по вывозу мусора проверили на знания ПДД, устройства машин и даже навык по расчету расходованного топлива.

Во второй части конкурса водители мусоровозов должны были на практике показать свое умение.

По итогам всех конкурсов лучшим:

Водителем стал Андрей ЩЕРБУК;

Второе место за Андреем ГОРБАТЕНКО;

На третьем месте – Александр ГРАК.

Что должны были показать на практике победители? “Мастера должны были выполнить задним ходом фигуру «Змейка» или заехать в импровизированный «бокс» передним и задним ходом, при этом остановить автомобиль на одинаковом расстоянии от боковых ограничителей. Одно из сложнейших испытаний – остановка перед планкой. Водитель должен подъехать с одного торможения к планке до ее касания передним бампером”, - сообщили в ЖКХ.