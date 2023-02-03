В Минске начали продавать тюльпаны. По чем?

📷 Фото

Опубликовано: 03.02.2023 13:58 , Обновлено: 03.02.2023

На Комаровском рынке в Минске в продаже появились первые тюльпаны. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте рынка и опубликовали фото.

«И это значит, что совсем скоро из открытой форточки сладко потянет бодрой весенней прохладой, а июнь вновь непременно будет дымиться от тополиного пуха, рассыпаясь над городом запахом клубники», — отметили там.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/CoKk7QMM0Lo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Минский Комаровский рынок (@komarovka.by) [/link]

Стоят тюльпаны от 3 до 5 рублей за штуку. Также на рынке продают:

Ранункулусы — 10 BYN;

Гортензии — 55 BYN;

Гиацинты — 5 и 15 BYN;

Нарцисы — 10 BYN.

Найти цветы можно в сезонной части рынка, напротив «Живой рыбы».

Многие пользователи удивились: «Уже? 8- е Марта?», так как тюльпаны часто ассоциируются именно с эти праздником. А кто-то отметил: «Соскучились мы по весне…и по тюльпанам⚘».