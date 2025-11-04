В Минске массово переименовали остановки. Что и как теперь называется?
Столичный общественный транспорт объявил о ребрендинге остановок. В ноябре в Минске изменят названия более 20 остановок. Новшества вводятся решением Мингорисполкома, а «Минсктранс» уже опубликовал полный список грядущих перемен.
Первая волна: что поменяется с 5 ноября
Уже завтра пассажирам придется забыть старые названия и привыкать к новым. Вот лишь некоторые из запланированных изменений:
- Остановка «Ольшевского» на проспекте Пушкина превратится в «Проспект Пушкина».
- «Мазурова» исчезнет с карты города, уступив место названию «Парк Дививелка».
- Длинное название «Микрорайон Каменная Горка» сократят до простого «Каменная Горка-1». -Вместо остановки «Дом кино» на улице Толбухина появится «Дом молодежи».
- А бывшая «АТС» на улице Есенина отныне будет называться «Школа №209».
Среди других заметных изменений — «Педагогический колледж» станет «Парком “Космос”», а «9-я больница» получит новое, соответствующее ее современному статусу название: «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии».
Вторая волна: нововведения с 12 ноября
Середина месяца принесет еще несколько изменений. Например:
- Остановка «Сосновая» станет «Сосновым».
- Сложное «Дорожно-эксплуатационное управление» сменится на короткое и понятное «Ремавтодор».
- Название «Почта» на улице Карбышева заменит более ориентированное на достопримечательность «Полоцкий парк».
Также в этот день «Лесная» станет “Лесным”, чтобы это ни значило.