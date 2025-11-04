В Минске массово переименовали остановки. Что и как теперь называется?

Опубликовано: 04.11.2025 16:18 , Обновлено: 04.11.2025

Столичный общественный транспорт объявил о ребрендинге остановок. В ноябре в Минске изменят названия более 20 остановок. Новшества вводятся решением Мингорисполкома, а «Минсктранс» уже опубликовал полный список грядущих перемен.

Первая волна: что поменяется с 5 ноября

Уже завтра пассажирам придется забыть старые названия и привыкать к новым. Вот лишь некоторые из запланированных изменений:

Остановка «Ольшевского» на проспекте Пушкина превратится в «Проспект Пушкина».

«Мазурова» исчезнет с карты города, уступив место названию «Парк Дививелка».

Длинное название «Микрорайон Каменная Горка» сократят до простого «Каменная Горка-1». -Вместо остановки «Дом кино» на улице Толбухина появится «Дом молодежи».

А бывшая «АТС» на улице Есенина отныне будет называться «Школа №209».

Среди других заметных изменений — «Педагогический колледж» станет «Парком “Космос”», а «9-я больница» получит новое, соответствующее ее современному статусу название: «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии».

Вторая волна: нововведения с 12 ноября

Середина месяца принесет еще несколько изменений. Например:

Остановка «Сосновая» станет «Сосновым».

Сложное «Дорожно-эксплуатационное управление» сменится на короткое и понятное «Ремавтодор».

Название «Почта» на улице Карбышева заменит более ориентированное на достопримечательность «Полоцкий парк».

Также в этот день «Лесная» станет “Лесным”, чтобы это ни значило.