В Минске из-за 9 мая изменили маршруты общественного транспорта. Как будет работать на выходных?

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Опубликовано: 06.05.2023 09:50 , Обновлено: 06.05.2023

"Минсктранс" вывел на дороги столицы дополнительные автобусы и трамваи на период длинных выходных, с 6 по 9 мая, а также изменил маршруты некоторых автобусов из-за репетиций праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы. В госпредприятии также рассказали, по какому графику будет работать общественный транспорт непосредственно 9 мая.

Так, в воскресенье, 7 мая , с 18:45 и в понедельник, 8 мая , с 10:45 из-за репетиций у Монумента Победы изменят маршруты движения следующих видов общественного транспорта:

автобусов № 18 , 26 по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях (с выполнением всех остановок на изменяемом участке)

, по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях (с выполнением всех остановок на изменяемом участке) автобусов № 100 , 115Э , и троллейбуса № 22 по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул.Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в обоих направлениях (с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке)

Привычный маршрут движения транспорта пообещали восстановить сразу же после окончания репетиций.

Временно изменят также маршрут автобуса № 300Э - он будет идти от автовокзала«Центральный» по ул. Бобруйская, ул. Свердлова, ул. Маяковского, ул. Аранская, пр.Партизанский, ул. Ванеева, ул. Ваупшасова, ул. Радиальная, ул. Филимонова, пр. Независимости и далее по маршруту в обоих направлениях, при этом не делая промежуточных остановок на изменяемом участке.

Непосредственно 9 мая с 15:00 до 17:00 “Минсктранс” планирует отменить остановки общественного транспорта на следующих пунктах:

«Ленина», «Володарского» – для автобусов № 1 , 69 , 119С ;

, , ; «Володарского», «Ленина», «Станция метро «Октябрьская», «Янки Купалы», «Площадь «Победы» – для автобуса № 100 и троллейбуса № 22 в обоих направлениях;

и троллейбуса № в обоих направлениях; «Ленина» – для автобуса № 115Э .

С 8:00 до 23:00 в День Победы общественный транспорт также не будет останавливаться на пункте «Дворец Спорта», расположенном по четной стороне проспекта Победителей.

Также с 17:00 и вплоть до окончания мероприятий (ориентировочно в 24:00 ) изменят маршруты следующих автобусов:

№ 18 , 26 по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях, с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

, по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях, с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке; № 57 по ул. Пулихова, ул Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К.Цеткин, пр.Дзержинского в обоих направлениях;

по ул. Пулихова, ул Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К.Цеткин, пр.Дзержинского в обоих направлениях; № 100 , 115Э и (а также троллейбуса № 22 ) по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул.Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

, и (а также троллейбуса № ) по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул.Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке. № 300Э от автовокзала «Центральный» по ул. Бобруйская, ул. Свердлова, ул. Маяковского, ул. Аранская, пр.Партизанский, ул. Ванеева, ул. Ваупшасова, ул. Радиальная, ул. Филимонова, пр. Независимости и далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 115Э не будет останавливаться на промежуточных остановочных пунктах.

В “Минтрансе” подчеркнули, что маршруты пассажирского транспорта, а также период ограничения движения могут оперативно изменяться при необходимости.

На 9 мая в Минске ограничат работу одной из станций метро

Об изменении графика сообщили и в Минском метрополитене - поезда будут ходить чаще. Так, на Московской и Автозаводской линиях метро с 6:30 до 24:00 поезда будут ходить каждые 5 минут, а на Зеленолужской интервал движения поездов с 10:00составит 8 минут.

Кроме того, в Минском метрополитене предупредили, что 9 мая во время проведения праздничных мероприятий на площади Победы будут ограничивать вход и выход на одноименной станции - со станции метро «Площадь Победы» нельзя будет выйти в вестибюль со стороны Монумента Победы.

Руководство метрополитена также призвало пассажиров заранее позаботиться о покупке жетонов и проездных билетов, чтобы в предпраздничные и праздничные дни избежать очередей.