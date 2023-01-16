В Минск пришел снежный апокалипсис

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Опубликовано: 16.01.2023 11:08 , Обновлено: 16.01.2023

Утром 16 января Минск сильно замело мокрым снегом. Из-за этого автомобили начало заносить, а в некоторых частях города остановилось движение троллейбусов. Не обошлось без ДТП.

Некоторые минчане в сети уже окрестили ситуацию «апокалипсисом».

Например, как рассказал в Instagram столичный автоинструктор Дмитрий, рано утром троллейбусы буксовали и не могли ехать. А его самого занесло на дороге. Не помогли «ни зимняя резина, ни ESP, ни ABS, ни руль в сторону заноса, ни ручник в конце», отметил он.

Также Дмитрий показал, какой ситуация была возле станции метро «Петровщина»:

По его словам, начался «апокалипсис».

Не обошлось без ДТП. Как сообщили в УГАИ Мингорисполкома, около 8 часов 10 минут 41-летний водитель на «Lexus» вблизи 34-км МКАД не справился с управлением — автомобиль пошёл в неуправляемый занос и врезался в осветительную мачту.

Тем временем в ЖКХ рассказали, что 16 января сотрудники активно начали очищать от снега придомовые территории и обрабатывать их противогололедными средствами.

«В первую очередь ведутся работы по расчистке от снега выходов из подъездов, тротуаров вдоль домов, ступеней и площадок наружных лестниц, пандусов», — отметили там.

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В свою очередь другие минчане поделились снежной красотой где-то в столичном парке:

Отметим, что накануне синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега.