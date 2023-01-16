В Минск пришел снежный апокалипсис
Утром 16 января Минск сильно замело мокрым снегом. Из-за этого автомобили начало заносить, а в некоторых частях города остановилось движение троллейбусов. Не обошлось без ДТП.
Некоторые минчане в сети уже окрестили ситуацию «апокалипсисом».
Например, как рассказал в Instagram столичный автоинструктор Дмитрий, рано утром троллейбусы буксовали и не могли ехать. А его самого занесло на дороге. Не помогли «ни зимняя резина, ни ESP, ни ABS, ни руль в сторону заноса, ни ручник в конце», отметил он.
Также Дмитрий показал, какой ситуация была возле станции метро «Петровщина»:
По его словам, начался «апокалипсис».
Не обошлось без ДТП. Как сообщили в УГАИ Мингорисполкома, около 8 часов 10 минут 41-летний водитель на «Lexus» вблизи 34-км МКАД не справился с управлением — автомобиль пошёл в неуправляемый занос и врезался в осветительную мачту.
Тем временем в ЖКХ рассказали, что 16 января сотрудники активно начали очищать от снега придомовые территории и обрабатывать их противогололедными средствами.
«В первую очередь ведутся работы по расчистке от снега выходов из подъездов, тротуаров вдоль домов, ступеней и площадок наружных лестниц, пандусов», — отметили там.
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В свою очередь другие минчане поделились снежной красотой где-то в столичном парке:
Отметим, что накануне синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега.