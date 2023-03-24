В Минск прилетел загадочный самолет из Парижа. Что известно?

Опубликовано: 24.03.2023 13:34 , Обновлено: 24.03.2023

В Минске утром 24 марта приземлился таинственный бизнес-джет Falcon 900EX из Парижа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, заметил телеграм-канал «ОтВинта | Авиация Беларуси».

Самолет санитарный, принадлежит Airlec Air Espace, «старейшей французской компании бизнес-авиации, имеющей многолетний опыт оказания услуг санитарной авиации», сообщил тг-канал.

В «ОтВинта» также сообщили, что Falcon 900EX должен вылететь из Минска 24 марта в 19:00.

Кому понадобилась медицинская помощь в Евросоюзе — неизвестно. Официальной информации по этому поводу нет.

Фото: «ОтВинта»

Напомним, что в 2021 году, после внезапной посадки самолета Ryanair в Минске Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза EASA запретило все полеты над Беларусью. Однако запрет не распространяется на гуманитарные/санитарные борта и аварийные случаи.