В Минобразования рассказали, в каких белорусских вузах сократят набор

Опубликовано: 16.01.2023 08:59 , Обновлено: 16.01.2023

Министерство образования планирует где-то увеличить, а где-то сократить прием абитуриентов, а также показать, что высшее образование «не для всех».

Об этом подробнее рассказал начальник Главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович.

По его словам, увеличить прием планируют, например, в региональных вузах. А в столичных — «на востребованные специальности: медицинские, педагогические и так далее».

При этом, по его словам, в белорусских вузах собираются сократить количество платных мест. Представитель Минобразования объяснил это тем «результаты анализа, которые мы имеем за прошедшие годы, говорили о том, что и так планы приема на платные формы не выполнялись».

Касперович считает, что «новая модель правил приема в вузы позволяет формировать понимание», что высшее образование —«это не для всех», «это конкурс, это серьезный отбор».