В Минобразования объявили, что БГУ вошёл в "мировую элиту" университетов. Как объяснили?

Опубликовано: 17.04.2023 13:09 , Обновлено: 17.04.2023

В Министерстве образования Беларуси отчитались о "новых успехах" высших учебных заведений страны в предметном международном рейтинге QS World University Rankings. Белорусский государственный университет (БГУ) который год подряд остается единственным белорусским вузом, который фигурирует в этом рейтинге.

[info_b]В рейтинге QS World University Rankings университеты в разных странах мира оценивают по шести показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей. Для участия в рейтинге в университете должен быть бакалавриат и постдипломные программы не менее чем в двух широких предметных областях. В числе прочего составители рейтинга QS учитывают репутацию вузов в академической среде. [/info_b]

Согласно информации, размещенной на официальной странице рейтинга, БГУ в 2023 году занял в нём 288-ю строчку. В прошлом году вуз был на 295-й строке, то есть за год поднялся на семь позиций.

“Наравне с физикой и естественно-научной отраслью вуз высоко оценен внешними экспертами в области инженерии, технологий и компьютерных наук. Пока БГУ единственному из числа белорусских вузов удается занимать позиции в этом рейтинге, отстаивая каждую из них через статусные научные публикации, иностранных студентов и экспорт образовательных услуг”, - отметили в Минобразования Беларуси.

В свою очередь ректор БГУ профессор Андрей Король заявил, что сегодня БГУ “входит в элиту университетов - 1% лучших в мире”.

“Если сказать математическим языком, в топ-300 из 30 тыс. существующих вузов в мире. Это делает нас привлекательными в глазах абитуриентов, а также позволяет БГУ уже пять лет подряд выполнять план по экспорту образовательных услуг”, - заявил ректор вуза.

Отметим, что рейтинг QS - не единственная международная шкала оценки ведущих вузов мира. Всего действует 15 глобальных рейтингов для классических университетов. По одному из них - рейтингу Times Higher Education, по которому оценивается качество преподавания и исследовательской деятельности, уровень распространения знаний и инноваций - БГУ не входит даже в шорт-лист ведущих вузов мира. Для белорусского вуза в этом рейтинге даже нет отдельной строчки - он включен в группу вузов “1501+”. Ещё по одному авторитетному предметному рейтингу - Шанхайскому предметному рейтингу по физике - БГУ входит в группу 201–300.