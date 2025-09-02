В Минобразования Беларуси назвали одну рабочую тетрадь, которую школьники получат бесплатно

Опубликовано: 02.09.2025 16:59 , Обновлено: 02.09.2025

Министерство образования напомнило родителям и педагогам правила использования рабочих тетрадей на печатной основе. В ведомстве подчеркнули, что покупка таких пособий — дело «исключительно добровольное», и назвали единственную тетрадь, которую ученикам должны выдать бесплатно.

Как пояснили в Минобразования, единственным исключением из общего правила является рабочая тетрадь по математике для 1-го класса. Она считается компонентом учебно-методического комплекса, поэтому ее должны выдавать бесплатно вместе с остальными учебниками.

Во всех остальных случаях, как подчеркнули в ведомстве, решение об использовании и покупке любых других рабочих тетрадей, практикумов и прочих дополнительных пособий принимается совместно учителем и родителями .

Напомним, рабочие тетради (на печатной основе) — это дополнительные пособия, в которых ученики могут выполнять задания прямо на страницах. Для учителей это удобно, так как не нужно готовить и распечатывать раздаточные материалы. Для учеников — все задания по теме собраны в одном месте, а лабораторные работы по физике, биологии или химии не требуют полного выполнения от руки.

Однако эти тетради не входят в список бесплатных учебных пособий, и их закупка, как правило, ложится на кошельки родителей.

Из-за этого в начале каждого учебного года в родительских чатах возникают споры. Одни считают их полезным и нужным инструментом, другие — необязательной и навязанной тратой денег.

Кстати, судя по каталогу одного из магазинов с учебной литературой, стоят вышеупомянутые лабораторные тетради около 5 рублей.