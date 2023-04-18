В Минобороны объявили о новых учениях теробороны. Когда и где пройдут?

Опубликовано: 18.04.2023 07:55 , Обновлено: 18.04.2023

Министерство обороны Беларуси 18 апреля объявило о начале ещё одного командно-штабного учения при участии сил территориальной обороны. К учениям снова пообещали привлечь "народных ополченцев".

На этот раз учения будут проходить на Гродненщине - в Новогрудском и Кореличском районах. Они завершатся к концу недели - 21 апреля, сообщили в Минобороны.

Для участия в учениях специально был сформирован новый отряд народного ополчения - его участников набрали в Кошелевском сельском совете Новогрудского района.

Вместе с “народными ополченцами” в учениях теробороны будут задействованы сотрудники органов внутренних дел и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Как пояснили в Минобороны, они сообща планируют отработать “вопросы охраны объектов жизнеобеспечения населения и поддержания военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями”.

Руководить учениями будет заместитель председателя областного исполнительного комитета.