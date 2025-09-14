Опубликовано: 14.09.2025 17:38 , Обновлено: 14.09.2025

В воскресенье на территории Беларуси и России продолжаются военные учения «Запад-2025». В то время, как соседние страны пристально следят за их ходом. Заместитель министра национальной обороны Литвы Томаш Годляускас рассказал, что в его ведомстве думают о маневрах в соседней стране.

По его словам, Минобороны Литвы считает ситуацию в связи с учениями напряжённой, но нормальная для подобных учений.

«Уровень рисков и угроз в сфере безопасности на границе с Беларусью и Калининградской областью следует оценить как повышенный, но нормальный в контексте данных учений, существенных инцидентов не зафиксировано», заверил вице-министр Томаш Годляускас.

Что касается позитива, то в Минобороны соседней страны рассказали, что «на границе Литвы с Беларусью наблюдается снижение количества нелегальных мигрантов”.

Тем временем, в Литве продолжаются военные учения «Инженерный гром – 2025» и «Гром – 2025», где подразделения Сил быстрого реагирования стран НАТО проводят совместные учения в рамках Плана прикрытия границы с подразделениями пограничной охраны.

В свою очередь, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин заслушал доклады должностных лиц об оперативной обстановке аовтрсеч учений.

В пресс-службе ведомства сообщили, что военные уделили в воскресенье “особое внимание” отработке борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. В то же время летчики отрабатывают перехват целей, ведение воздушной разведки и огневую поддержку наземных подразделений.