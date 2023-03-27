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В МЧС пообещали "перехватывать" ТВ- и радио- сигналы по всей Беларуси с 28 по 30 марта. Зачем?

В МЧС пообещали "перехватывать" ТВ- и радио- сигналы по всей Беларуси с 28 по 30 марта. Зачем?
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В МЧС объявили, что с 28 по 30 марта по все Беларуси будут «перехватывать» телевидение и радиостанции. Но не только.

Дело в том, что на эти дни запланирована плановая ежегодная республиканская проверка автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО).

[info_b]Система предназначена для доведения до населения и властей сигналов оповещения и информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения населения в данной чрезвычайной ситуации, о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.[/info_b]

Поэтому, с 28 по 30 марта спасатели планируют:

  • выборочно запускать сирены на областном и местном уровнях оповещения;
  • перехватывать телевидение, а также FM-радиостанции, осуществляющие трансляции на всей территории республики, а также в областных или районных центрах;
  • запускать бегущую строку в ходе трансляции республиканских телеканалов.
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