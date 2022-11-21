В МЧС пообещали до 2 декабря включать в Минске сирены
В МЧС предупредили белорусов, что до 2 декабря в Минске планируют включать сирены и громкоговорители. И призвали «отнестись с пониманием».
Там рассказали, что собираются планово проверить столичные системы оповещения, которые призваны сообщать жителям о различных чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, в МЧС отметили, что системы «проинформируют о правилах поведения населения и о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».
Кстати ранее МЧС проверяло автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны в Гомеле. Там сирены завыли в начале ноября. В соцсетях появилось видео с громкими звуками и немного мрачной обстановкой.
Посмотрите, как это было: