В МЧС пообещали до 2 декабря включать в Минске сирены

Опубликовано: 21.11.2022 16:38 , Обновлено: 21.11.2022

В МЧС предупредили белорусов, что до 2 декабря в Минске планируют включать сирены и громкоговорители. И призвали «отнестись с пониманием».

Там рассказали, что собираются планово проверить столичные системы оповещения, которые призваны сообщать жителям о различных чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, в МЧС отметили, что системы «проинформируют о правилах поведения населения и о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

Кстати ранее МЧС проверяло автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны в Гомеле. Там сирены завыли в начале ноября. В соцсетях появилось видео с громкими звуками и немного мрачной обстановкой.

Посмотрите, как это было:

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