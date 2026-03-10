В МАРТ рассказали, зачем проверяют ёршики в туалетах на АЗС

Опубликовано: 10.03.2026 19:12 , Обновлено: 10.03.2026

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказали, на какие, порой неочевидные, детали обращают внимание специалисты во время проверок магазинов. Глава ведомства Артур Карпович в интервью "Первому национальному" заявил, что в поле зрения контролеров попадает не только качество продуктов, но и состояние служебных помещений.

Артур Карпович, отвечая на вопрос журналистки о том, какие именно нарушения фиксирует ведомство, признал, что их можно найти “везде”. Среди частых нарушений он назвал реализацию товаров с истекшими сроками годности, отсутствие обязательного ассортиментного перечня и необходимой информации для потребителей.

Впрочем, на этом список не заканчивается. По словам представителя МАРТ, внимание уделяется и внешнему виду торговых точек. “Где-то ценники не соответствуют реальной цене на товар, а где-то они вовсе отсутствуют”, — уточнил Карпович.

“Необходимо помыть витрины, привести в соответствие вывески, которые из-за погодных условий где-то выцвели или отслоилась краска. Поэтому на все обращает внимание наш контролер”, — заявил он, подчеркнув, что от внимания проверяющих не ускользают такие детали, как “ёршики на автозаправочных станциях, если они в туалетах”.