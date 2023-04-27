В мае белорусов ждут 2 четырехдневные рабочие недели. А переносы будут? График выходных

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.04.2023 10:10 , Обновлено: 27.04.2023

В мае многих белорусов ждут 10 выходных вместо 8. А еще — две укороченные четерыхдневные рабочие недели. Посмотрели в календарь, как жители Беларуси будут работать и отдыхать в мае 2023 года. А отрабатывать придется?

Первый дополнительный выходной ждет в понедельник 1 мая. Так как в субботу 29 апреля многие будут отрабатывать за 24-е, то получится только два выходных подряд — 30 апреля и 1 мая.

Благодаря этому на первой неделе будет всего 4 рабочих дня: с 2 по 5 мая.

Далее придут длинные четырехдневные выходные — с 6 по 9 мая (с субботы по вторник). Но за 8 мая придется отработать 13 мая.

Таким образом, затем выходит еще одна короткая четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 мая.

И это все изменения по маю. Дальше — только обычные выходные — воскресенье 14 мая, суббота-воскресенье 20-21 и 27-28 мая.

Календарь Телеграфа

По производственному календарю Министерства труда и социальной защиты на 2023 год, расчетная норма рабочего времени в мае составит: