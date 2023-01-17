В Литве сосчитали белорусов на своей территории

Опубликовано: 17.01.2023 11:26 , Обновлено: 17.01.2023

В Департамент миграции Литвы сообщили, сколько белорусов проживает в их стране по данным за второе полугодие 2022 года.

Общее число зарегистрированных и проживающих в Литве иностранцев составило 189 411 человек. Из них — 48 800 белорусов.

Кстати, это вторая по величине группа иностранцев в стране. На первом месте оказались украинцы —94 891 человек, а на третьем — россияне (15 706).

При этом наибольшее количество разрешений на временное проживание в Литве на основании работы выдано гражданам Беларуси — 25 556.

Как отметило издание Delfi, более половины граждан России живут в Литве уже десятки лет. Две трети украинцев приехали после начала войны 24 февраля 2022 года. А белорусы начали массово приезжать после событий 2020-го года.