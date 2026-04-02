В Литве подсчитали белорусов, живущих в Вильнюсе

Опубликовано: 02.04.2026 11:20 , Обновлено: 02.04.2026

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что в столице Литвы живёт 76 тысяч иностранцев (каждый десятый житель). И из них только 15 тысяч — граждане стран Европейского союза (ЕС). Их опередили граждане Беларуси.

Согласно данным мэрии Вильнюса, наибольшее количество иностранных граждан в столице Литвы составляют белорусы: их чуть более 18,2 тысячи. Все они имеют временный вид на жительство в Литве. Ещё 5,5 тысячи человек — из Украины, и чуть более 2,4 тысячи человек — граждане России.

«Многие иностранцы, живущие в Вильнюсе, являются гражданами стран, не входящих в ЕС, и многие из них говорят по-русски. Поэтому мы можем понять, почему иногда слышим разговоры о том, что на улицах Вильнюса много русских или что литовский язык уже почти не услышишь», — передает слова Бенкунскаса LRT.

По словам главы мэрии Вильнюса, он считает такое количество иностранцев в городе потенциальной проблемой.

«Если мы не будем с ними сотрудничать, и их число увеличится, у нас возникнут проблемы, подобные тем, что наблюдаются в Берлине, Стокгольме и Лондоне. Это включает в себя рост преступности, образование гетто, усиление социальной изоляции и, наконец, самое главное — чистоту и порядок на улицах, а также все остальные социальные проблемы, которые мы видим в городах Западной Европы», — заявил Бенкунскас.

Кстати, сами жители Вильнюса к «понаехавшим» относятся не очень благосклонно. Согласно опросу, проведенному по заказу мэрии, 57% отрицательно относятся к миграции, и лишь 35% согласились с утверждением, что иммиграция приносит пользу Вильнюсу.

Ещё 64% опасаются проблем с безопасностью из-за наплыва мигрантов. Ещё больше жителей столицы Литвы настаивают на том, чтобы все иностранцы учили литовский язык.