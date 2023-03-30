В Кричеве объявили чрезвычайную ситуацию. Город ушел под воду

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Опубликовано: 30.03.2023 13:18 , Обновлено: 30.03.2023

В Кричеве Могилевской области 30 марта ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка. В МЧС опубликовали фото, на которых видно, как подтопило дома, дворы и улицы.

Это произошло из-за «поднятия грунтовых вод и погодных перепадов», сообщили в телеграм-канале «Беларусь 4. Могилев».

Там отметили, что местным жителям оказывают помощь круглосуточно. Режим ЧС пообещали снять при наступлении благоприятных погодных условий.

В свою очередь МЧС опубликовало фото улицы Коммунистическая в Кричеве.

По информации спасателей на утро 30 марта, за сутки в Кричеве подтоплено 8 подвалов на 8 подворьях.

Всего в Могилевской области подтоплено 12 подворий, 9 подвалов жилых домов, 7 хозяйственных построек, 6 низководных мостов, 10 участков дорог.

Ранее Телеграф писал, что за последние несколько дней в МЧС зафиксировали затопления дорог и частных подворий в четырех областях Беларуси — Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской. На некоторых реках уровень воды поднимается со скоростью 80 см в сутки. В ведомстве рассказали, где ждать паводков в ближайшие дни и показали, к каким последствиям уже привела “большая вода”.

Вода в реках Беларуси поднимается до 80 см в сутки. В МЧС сообщили, где ждать подтоплений и где уже