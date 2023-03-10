В КГК рассказали, как в службе 115 обманывали белорусов в 2022 году

Опубликовано: 10.03.2023 14:28 , Обновлено: 10.03.2023

Комитет госконтроля Минской области проверил, как выполняются заявки, которые белорусы направляют службе 115.

По результатам мониторинга КГК выявил факты« некачественного оказания жилищно-коммунальных услуг, нарушения сроков исполнения заявок» жителей Минской области.

Там привели в пример, что в Минском районе «почти три года» не ремонтируют козырек в аварийном состоянии над подъездом многоквартирного жилого дома.

Кроме того, есть случаи, когда коммунальные службы «отчитываются о выполненных работах, по факту их не проводя». Например, в Воложинском районе горячей воды в квартирах не было три дня, однако по отчетам проблему решили за сутки.

По информации КГК, в 2022 году белорусы стали больше обращаться по следующим вопросам:

содержания и благоустройства территорий,

автодорог;

тротуаров;

технического обслуживания лифтов;

качества проведения строительных и ремонтных работ.

Комитет предложил Минскому облисполкому варианты, как можно исправить найденные недостатки, и пообещал проконтролировать процесс.