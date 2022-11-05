В Гродно неторжественно открыли понтонный мост для пешеходов

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Опубликовано: 05.11.2022 16:48 , Обновлено: 05.11.2022

В Гродно военные соорудили понтонный мост, предназначенный для прохода пешеходов на время ремонта капитального "Нового моста" рядом.

В пятницу, 4 ноября, работы по сооружению временной переправ были полностью закончены. Издание “Автогродно” [link href=“https://autogrodno.by/22-news/2/27323-pontonnuj-most-gotov.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link], что, несмотря на установленные столбики с красной ленточкой, торжественного открытия моста не было. Зато его лично протестировал министр обороны Виктор Хренин “вместе с руководством региона”, сообщил тг-канал “Пул 4 регион”.

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Утром 5 ноября пешеходов стали пропускать на понтонную переправу.

Стало известно, что пешеходное движение на время ремонта по “Новому мосту” будет запрещено во вторник, 8 ноября. Об этом сообщил “Гродно Плюс”.

https://youtu.be/K0gUDKPPYpc