В Гродно Неман вышел из берегов

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Опубликовано: 02.02.2023 13:16 , Обновлено: 02.02.2023

В Гродно разлилась река Неман и подтопила пляжи и набережные.

Как сообщило местное издание Newgrodno возле спасательной станции Центральная вода заполнила почти весь пляж. Осталась только узкая полоска песка у скамеек.

Кроме того, пришлось вытаскивать на сушу пирс, которым пользовались спасатели. А военные инженеры увеличивали длину понтонной переправы у Нового моста.

При этом СМИ подчеркнуло, что пока река до опасной отметки не добралась.

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К слову, по данным Белгидромета на 2 февраля, уровни воды превышают опасные высокие отметки на Березине у г. Бобруйск, притоке Сожа реке Проня у д. Летяги, Припяти у г. Петриков и ее притоке реке Птичь у д. Першая Слободка. Уровень воды близок к опасной высокой отметке на притоке Припяти реке Случь у аг. Ленин.

А в отдельных районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей наблюдаются затопления речными водами.