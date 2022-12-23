В Гродно 1 января пообещали провести «пробег трезвости»
В Гродно беговой клуб запланировал на 1 января «Пробег трезвости». Организаторы пообещали, что он состоится в любую погоду.
Местным жителям предложили пробежать 4,3 км по Тропе здоровья в урочище Пышки.
«Старт состоится при любой погоде, одевайтесь в соответствии с погодными условиями», — посоветовали в беговом клубе.
Судя по списку, опубликованному на его сайте, желающих пробежаться набралось уже 77 человек.
Если вы после празднования Нового года захотите присоединиться к ним, то можете зарегистрироваться на пробег по после празднования Нового года.
Кстати, участие бесплатно. Но если вы пожелаете себе сувенирную медаль, нужно будет заплатить за нее 5 рублей до 27 декабря.
Темы: #Общество #Беларусь #Гродно #Новый год