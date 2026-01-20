В Гомеле снова прорвало трубу. Несколько домов остались без холодной или горячей воды

Опубликовано: 20.01.2026 13:19 , Обновлено: 20.01.2026

В Гомеле 20 января снова прорвало трубу, из-за чего без холодной или горячей воды остались сразу 10 домов на нескольких улицах рядом с местом аварии.

Власти города призвали жителей пострадавших домов “сохранять спокойствие” и заявили, что держат ситуацию “под контролем”.

“Соответствующие службы делают всё возможное для восстановления водоснабжения”, - заявил глава горисполкома (городского исполнительного комитета) Гомеля Владимир Привалов, уточнив, что примерное время завершения ремонта - 17:30.

Известно, что ЧП (чрезвычайное происшествие) произошло в Советском районе областного центра, а сам прорыв водопроводной линии обнаружили в районе пр. (проспекта) Речицкий, 23.

Воду пришлось отключить на время ремонтных работ для: