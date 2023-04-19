В ГАИ объявили об отработке населенных пунктов. Где и кого будут ловить до 26 апреля?

Опубликовано: 19.04.2023 11:26 , Обновлено: 19.04.2023

Госавтоинспекция Витебской области объявила об очередном "специфическом" комплексе профилактических мероприятий. Пообещали "отрабатывать населенные пункты и прилегающие к ним автодороги" в целях "предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения".

На этот раз рейды на дорогах Витебщины коснутся в первую очередь пользователей так называемых средств персональной мобильности. В ним относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Повышенное внимание инспекторы будут уделять им с 19 марта по 26 апреля.

Кроме того, в ГАИ Витебской области сообщили, что в это же время инспекторы будут также следить за соблюдением ПДД водителями велосипедов, мотоциклов и мопедов.

В свою очередь Госавтоинспекция Брестской области напомнила основные правила безопасности, которых должны придерживаться пользователи средств персональной мобильности (СПМ). В ГАИ их считают “серьезным источником повышенной опасности как для пешеходов, так и для самих пользователей СПМ” и для недопущения ДТП рекомендуют следующее:

Передвигаться на СПМ по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине.

Всегда надевать защитную экипировку.

Двигаться с минимальной скоростью, которая позволит остановиться при возникновении препятствия.

В темное время суток надевать на себя световозвращающие элементы.

Спешиваться при пересечении проезжей части.

Напомним, 31 марта в Минске прошёл единый день безопасности дорожного движения, посвященный профилактике безопасного движения на СПМ. Тогда в столичной Госавтоинспекции сообщили, что за прошлый год в Минске зафиксировано два десятка ДТП с участием электросамокатов, моноколес, гироскутеров. В общей сложности пострадали 20 человек, причем семь из них - несовершеннолетние.

Отметим, что полноправными участниками дорожного движения владельцы СПМ в Беларуси стали с октября прошлого года, когда их официально приравняли к пешеходам. Среди основных правил, которые прописали в законе для СПМ - ограничение максимальной скорости до 25 км/ч, запрет на движение на СПМ в состоянии опьянения и на перевозку других людей, если это не предусмотрено конструкцией устройства, а также введение возрастного ограничения - с 14 лет (в жилых и пешеходных зонах оно не действует ).