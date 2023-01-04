В «Евроопте» предупредили белорусов, что некоторые магазины могут не работать

Опубликовано: 04.01.2023 10:32 , Обновлено: 04.01.2023

В «Евроопте» 4 января предупредили, что некоторые магазины могут в этот день не работать. Об этом сообщили на сайте торговой сети.

Причиной там назвали сбой в компании «Туссон», которая обслуживает кассовое оборудование «Евроопта».

Напомним, проблемы начались еще 2 января. Массово перестали работать магазины и заправки. Например, «Евроопт», «ОМА», «Материк», «Спортмастер», «Белоруснефть» и другие. Власти объяснили это сбоем программного обеспечения компании «Туссон», которая обслуживает часть кассового оборудования на белорусском рынке.

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) дали на починку касс 10 дней.