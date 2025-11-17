В центр Бреста привезли специалистов, специальную машину и спецустановку. Зачем?

Опубликовано: 17.11.2025 15:54 , Обновлено: 17.11.2025

Власти Бреста, судя по всему, не питают надежд на настоящую зиму с морозами, а потому в центр города привезли специальную установку и, в придачу к ней, специальную машину. По задумке, они должны будут обеспечить «настоящий лёд» вокруг главной городской ёлки.

«Привезли чиллер – специальную холодильную установку. Она будет поддерживать состояние катка. Чистить его поверхность будут специальной машиной. Открытие катка запланировано на 1 декабря. Коньки можно будет взять в аренду, а можно прийти со своими», – заявила директор КУП по оказанию услуг “Торговый сервис и потребительский рынок”.

Сообщается, что специалисты уже приступили к монтажу специальной холодильной установки. На все про все им отвели 10 дней. Каток размером 28 на 28 метров зальют 4 тоннами хладагента и 60 тоннами воды.