В бывшем "Макдональдсе" стали продавать бургеры с квашеной капустой. А с салом?

Опубликовано: 26.12.2022 09:53 , Обновлено: 26.12.2022

В сети ресторанов, которые работают в Беларуси под вывеской "Мы открыты", а раньше назывались "Макдональдс", появились новые бургеры. Им дали белорусские названия.

“Шляхецкi” бургер там представили как бутерброд “с натуральной говядиной в сочетании с квашеной капустой и маринованными огурчиками, свежим луком и салатом, с ломтиком плавленого сыра, заправленный специальным грибным соусом на пшеничной булочке», и предлагают купить за 7,9 рублей.

А бургер “Панскi” там видят как бутерброд “с сочной куриной котлетой, приготовленной на гриле, в сочетании с маринованными огурчиками, ломтиком плавленого сыра, свежим салатом и кусочком помидора, заправленный специальным грибным соусом на пшеничной булочке». Попробовать его предлагают за 6,5 рублей.

Ждать ли клиентам бургер “Сялянскi”, который наверняка должен быть с салом, пока неизвестно. Зато в меню также появилась “Духмяная Бульба фры” по цене 4,6 рубля.