В Брестском облисполкоме показали, как решили переделать Беловежскую пущу

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Опубликовано: 17.10.2023 09:14 , Обновлено: 17.10.2023

В Брестском областном исполнительном комитете заявили, что приступили к обновлению Национального парка "Беловежская пуща" и показали фотографии, каким он должен стать после того, как реализация проекта будет завершена.

Как пояснили в облисполке, власти Брестского региона ещё в 2022 году провели конкурс по разработке “лучшей архитектурно-планировочной концепции” объектов Национального парка “Беловежская пуща”. Главные задачи, которые ставились перед разработчиками - это сохранить наследие национального парка, который носит статус природоохранного учреждения, и привлечь туристов на территорию реликтового лесного массива.

Фотографии проекта, выбранного для реализации, опубликовали в официальном телеграм-канале Брестского облисполкома.

Так, планируется построить входную браму, к которой будет примыкать инфоцентр, где разместят кассы и центральную проходную, а также пункт проката велосипедов и электротранспорта, блок охраны, сувенирну лавку и магазины. Кроме того, прилегающую территорию планируют благоустроить и разместить ряд малых архитектурных форм, а также организовать зарядные платформы для электромобилей.

В планах, закрепленных в Концепции развития Национального парка до 2030 года, предусмотрена реконструкция известного всем белорусским детям Поместья Беловежского Деда Мороза. Планируется изменить и локацию главной усадьбы, и обновить торговые ряды «Подкова» и кафе, а также обустроить Царскую поляну, где предполагается проводить праздничные мероприятия и фестивали.

Кроме того, как сообщили в исполкоме, в будущем планируется построить туристическую деревню в урочище “Плянта”. Согласно планам Брестской областной администрации, там должен появиться комплекс из 17 гостевых домов и сопутствующей инфраструктуры.