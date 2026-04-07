В Бресте упавший столб перегородил центральную улицу

🎥 Видео

Опубликовано: 07.04.2026 16:00 , Обновлено: 07.04.2026

В Бресте упавший фонарный столб перегородил улицу Ленина в самом центре областного центра. Причины падения пока не сообщаются.

На видео с места событий видно, что опора чудом не повредила автомобили. Но движение по улице практически остановилось.