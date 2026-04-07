В Бресте упавший столб перегородил центральную улицу
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В Бресте упавший фонарный столб перегородил улицу Ленина в самом центре областного центра. Причины падения пока не сообщаются.
На видео с места событий видно, что опора чудом не повредила автомобили. Но движение по улице практически остановилось.
“В связи с падением световой опоры на путепроводе по улице Ленина частично ограничено движение транспортных средств. Просим участников дорожного движения учитывать данную информацию при планировании своего маршрута!” - попросили в УВД (управлении внутренних дел) Брестской области.