В Бресте Солодуха приготовит 3-метровый пирог и почти тонну супа? А петь будет?

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Опубликовано: 14.01.2026 15:01 , Обновлено: 14.01.2026

Власти Бреста пригласили белорусов на традиционный зимний фестиваль "Берестейские сани", который в этом году намечен на 17-18 января. Чтобы соблазнить белорусов сорваться в эти выходные в областной центр, в городской администрации пообещали приготовить 3-метровый пирог и почти тонну супа. Причём некоторые блюда планируют готовить белорусские эстрадные исполнители, к примеру, Александ Солодуха.

Как рассказали в городской администрации, основные мероприятия фестиваля пройдут на набережной реки Мухавец. По сложившейся традиции, на фестивале планируют приготовить что-нибудь рекордно большое.

В 2024 году в Пинске варили пшенную кашу на тысячу человек, по старинному рецепту - в огромной кастрюле на 165 литров. В Кобрине, который в прошлом году принял по эстафете областной фестиваль, приготовили 100 литров щей и полесской каши, которую назвали “Суворовской”. В этом году в Бресте обещают испечь пирог диаметром почти 3 метра и огромную порцию шурпы - особый мясной бульон, который готовят тюркские народы и таджики. Под этот восточный суп уже приготовили казан ёмкостью 860 литров.

Выбор блюда для очередного рекорда организаторы “Берестейских саней” объяснили географией приглашённых гостей. В этом в Бресте ждут гостей из российской Удмуртии.

Впрочем, будут на фестивале и другие локации “с изюминкой”, пообещал в комментарии госагентству БЕЛТА председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.

“Чтобы заинтриговать зрителей, определенные блюда будут готовить звезды белорусской эстрады. Но всех секретов не будем раскрывать”, – рассказал он, не называя конкретных имён.

Впрочем, как минимум одно имя уже точно известно. Фестиваль не обойдётся без певца Александра Солодухи. Он лично зазывает белорусов на “Берестейские сани” в соцсетях, пообещав вместе сварить уху и спеть “шикарные песни”.