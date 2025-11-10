В БООР показали первую убитую за 40 лет в Беларуси рысь

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Опубликовано: 10.11.2025 18:10 , Обновлено: 10.11.2025

Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР) сообщило о первой охоте на рысь с момента снятия многолетнего запрета. Трофей был добыт в Шарковщинском охотничьем хозяйстве учреждения «Верхнедвинская межрайонная организационная структура» БООР. В организации показали как само убитое животное, так и охотника.

Сезон охоты на рысь в Беларуси открыли с 1 октября 2025 года по 31 января 2026 года. Это стало возможным после почти 40-летнего запрета, который был снят «ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны», пояснила ранее Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте.

Для рыси, как и медведя, власти Беларуси ввели так называемый “бинарный статус”. Это означает, что она одновременно является охотничьим видом и занесена в Красную книгу Республики Беларусь.

Добыча этого краснокнижного хищника строго регламентирована. Охота разрешена только на основании Плана управления популяцией рыси, утвержденного Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, и лишь в определенных регионах: