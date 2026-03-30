В Бобруйске строители "по ошибке" завысили на 8 млн рублей стоимость ремонта моста - КГК

Опубликовано: 30.03.2026 11:54 , Обновлено: 30.03.2026

В Бобруйске одна из строительных организаций включила в смету лишние работы и материалы на 8 млн рублей. В Госконтроле после проверки сделали вывод, что это произошло "по ошибке".

“Как установили контролеры, в проектно-сметную документацию проектировщиком по ошибке были включены завышенные объемы работ по окраске реконструируемого путепровода в г. Бобруйске”, - говорится в сообщении КГК (Комитета государственного контроля).

Оказалось, что проектировщик в стоимость работ включил завышенные работы, которые привели к удорожанию всего проекта почти на четверть от общей цены реконструкции объекта.

В КГК отчитались, что после вмешательства контролеров документацию исправили, а расходы по реконструкции моста были сокращены более чем на 8 млн рублей.