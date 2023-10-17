В "Белтелекоме" рассказали, где 17-20 отключат белорусам телеканалы

Опубликовано: 17.10.2023 08:41 , Обновлено: 05.07.2024

Крупнейшая белорусская телекоммуникационная компания "Белтелеком" предупредила своих абонентов о проведении профилактических работ, из-за которых с 17 по 20 октября многие белорусы останутся без телевидения. Временно будут недоступны как обязательный общедоступный пакет программ, так и ряд каналов коммерческого эфирного цифрового телевидения и региональных пакетов телепрограмм, предупредили в "Белтелекоме".

Профилактика запланирована во всех областях Беларуси, при этом пользователей интерактивного телевидения ZALA запланированные профилактические работы не затронет, заверили в “Белтелекоме”.

Так, во вторник, 17 октября , без телевидения временно могут остаться:

с 09:10 до 16:00 - жители Дрогичинского, Кобринского, Березовского, Ивацевичского, Ивановского, Пружанского, Пинского районов Брестской области. Там будет отсутствовать прием от АРТПС Дрогичин обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ программ 1НКБР, Культура, Столица, Радио Брест, Радиус-ФМ, Юмор ФМ.

с 09:10 до 15:00 - жители Ивановского, Пинского, Столинского, Лунинецкого, Берёзовского, Ивацевичского районов Брестской области. Там будет отсутствовать прием от АРТПС Пинск обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, регионального пакета телепрограмм, РВ 1НКБР, Столица, Радиус ФМ, Культура, Радио Брест, Новое радио, Юмор ФМ, Радио Мир, Легенды ФМ.

с 09:10 до 15:00 - жители Ошмянского, Островецкого, Сморгонского районов Гродненской области. Там будет отсутствовать прием от АРТПС Стрельчики обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ программ 1НКБР, Культура.

с 10:00 до 16:00 - жители Копыльского, Несвижского, Узденского, Клецкого, Солигорского, Слуцкого, Столбцовского районов Минской области. Там будет отсутствовать прием от АРТПС Копыль обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ 1НКБР, Культура, Столица, Радиус ФМ, Минская волна, Новое радио.

с 09:15 до 15:00 - жители Лельчицского, Житковичского, Петриковского районов Гомельской области, а также Столинского района Брестской области. Там будет отсутствовать прием от АРТПС Слобода обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ Столица.

В среду, 18 октября , “Белтелеком” запланировал профилактические работы для следующих абонентов:

с 09:15 до 15:00 - для жителей Петриковского, Житковичского, Лельчицкого, Мозырского, Калинковичского, Светлогорского, Ельского, Октябрьского районов Гомельской области, Любаньского, Солигорского районов Минской области, а также Глусского района Могилёвской области. Их временно отключат от АРТПС Сметаничи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, радиопрограмм 1НКБР, Культура, Радиус-ФМ, Радио Гомель, Столица, Правда радио, Юнистар.

На четверг, 19 октября , оператор запланировал профилактику в следующих регионах:

с 10:00 до 16:00 - в Любанском, Солигорском, Стародорожском районах Минской области, Глусском районе Могилевской области, а также Петриковском, Октябрьском, Житковичском районах Гомельской области. Там будет отсутствовать прием от АРТПС Сосны обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

с 09:10 до 15:00 - в Сморгонском, Островецком, Ошмянском, Ивьевском районах Гродненской области и Вилейском, Воложинском, Молодечненском районах Минской области. Там будет отсутствовать прием от АРТПС Крево обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

с 10:00 до 16:00 - в Барановичском, Ляховичском, Ивацевичском районах Брестской области и Несвижском районе Минской области. Там будет отсутствовать прием от АРТПС Барановичи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, регионального пакета телепрограмм, РВ Культура, Радио Брест, Столица, Радио МИР, Барановичи ФМ, Relax FM, радио Юнистар.

с 10:00 до 16:00 - в Ельском, Лельчицком, Мозырьском районах Гомельской области. Там будет отсутствовать прием от АРТПС Стодоличи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

с 09:15 до 15:00 - в Жлобинском, Рогачевском, Буда-Кошелевском, Светлогорском, Речицком, Чечерском, Кормянском районах Гомельской области и Бобруйском и Кировском районах Могилёвской области. Там будет отсутствовать прием от АРТПС Жлобин обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, регионального пакета телепрограмм, РВ 1НКБР, Культура, Столица, Радио Гомель, Радиус-FM, радио МИР, Гомельское городское радио, Правда радио, Легенды ФМ, Юмор ФМ.

В пятницу, 20 октября , телевидение временно будет отсутствовать у абонентов “Белтелекома” в следующих регионах: