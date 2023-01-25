В "Белтелекоме" объяснили, почему в Беларуси стали медленно грузиться "западные" сайты

Опубликовано: 25.01.2023 18:58 , Обновлено: 05.07.2024

В государственной компании "Белтелеком" сообщили, что белорусы могут испытывать проблемы с доступом к сайтам "западного сегмента". Но рассказали, что причины лежат не в политике.

В “Белтелекоме” утверждают, что где-то в Польше была повреждена сеть передачи данных. Других подробностей не сообщают.

На медленную загрузку некоторые белорусы стали жаловаться ещё 24 января. Однако заметно это не на всех западных сайтах. Часть работают также быстро, как и раньше.