В белорусском городе объявили на следующую пятницу "полдня трезвости". Что это такое?

Опубликовано: 03.04.2023 11:56 , Обновлено: 03.04.2023

В исполкоме Барановичей Брестской области сообщили, что проведут уже ставший традиционным "полдня трезвости". 7 апреля там не будут продавать алкоголь с 00:00 до 14:00.

Почему только полдня? И на кого рассчитан временной промежуток с утра до обеда - непонятно. Ведь традиционно алкоголем перед выходными в пятницу закупаются уже после работы.

Но чиновники сообщили, что в эти полпятницы без алкоголя собираются проводить мероприятия, направленные на “пропаганду правильного образа жизни, а также на профилактику пьянства и алкоголизма” в связи с Днём здоровья.

Как обычно, запрет не распространяется для розничной торговли на объектах общественного питания в розлив. А также на продажу для проведения ритуальных обрядов