В белорусских школах физкультуру заменят на другой предмет?

Опубликовано: 02.03.2023 11:24 , Обновлено: 02.03.2023

В одной из белорусских школ запустили пилотный проект — уроки физкультуры заменили на другой предмет. Ждать ли такое новшество и в других учреждениях образования?

Как сообщили в Белорусской ассоциации футбола (АБФФ), в одной из школ в Чашниках все уроки физкультуры для мальчиков и девочек заменили на уроки футбола.

А 1 марта на рабочем совещании с участием руководства АБФФ, гостренера Министерства спорта и туризма Анатолия Юревича и директорами клубов «Беларусбанк-Высшей лиги» и Первой лиги приняли «совместное решение внедрять футбол в школы».

Таким образом, вероятно, и в других белорусских школах вместо уроков физкультуры могут появится уроки футбола. Но в каких именно, и насколько нововведение будет массовым — пока неизвестно.