В белорусских магазинах заметили арахис «со вкусом Украины». Это как?

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Опубликовано: 13.04.2023 15:53 , Обновлено: 13.04.2023

Белорусы заметили в продаже необычных арахис в панировке — со вкусом «Украины». Такой продукт лежит на полках, как минимум, в трех торговых сетях — «Евроопт», «Копеечка», «Остров чистоты и вкуса».

Производителем арахиса «Big Bob Ukraine» является казахстанская компания ТОО «КАЗ СНЕК САУДА».

Какая же по вкусу Украина? По мнению изготовителя — со сметаной и луком.

Как сказано на сайте E-доставки, в составе арахиса:

ядра бобов арахиса;

крахмал кукурузный;

стабилизатор (крахмал обработанный термически, белый и желтый);

соль;

сахар;

масло растительное;

фракции масла растительное рафинированное;

ароматизатор «Сметана с луком».

Одни покупатели пишут, что орешки «очень вкусные, несильно соленые, без химического привкуса». Другие, что «так себе».

Дело в том, что у казахского производителя целая линейка арахиса с названием стран. Например, есть «вкус Италии» (с сыром), «вкус Грузии» (с аджикой), «вкус Мексики» (с «сочным бурито») и многие другие. Но вот орешков со «вкусом Беларуси» мы не нашли. Скорее всего, если такой и был бы, то с картошкой…