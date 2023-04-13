В белорусских магазинах заметили арахис «со вкусом Украины». Это как?
Белорусы заметили в продаже необычных арахис в панировке — со вкусом «Украины». Такой продукт лежит на полках, как минимум, в трех торговых сетях — «Евроопт», «Копеечка», «Остров чистоты и вкуса».
Производителем арахиса «Big Bob Ukraine» является казахстанская компания ТОО «КАЗ СНЕК САУДА».
Какая же по вкусу Украина? По мнению изготовителя — со сметаной и луком.
Как сказано на сайте E-доставки, в составе арахиса:
- ядра бобов арахиса;
- крахмал кукурузный;
- стабилизатор (крахмал обработанный термически, белый и желтый);
- соль;
- сахар;
- масло растительное;
- фракции масла растительное рафинированное;
- ароматизатор «Сметана с луком».
Одни покупатели пишут, что орешки «очень вкусные, несильно соленые, без химического привкуса». Другие, что «так себе».
Дело в том, что у казахского производителя целая линейка арахиса с названием стран. Например, есть «вкус Италии» (с сыром), «вкус Грузии» (с аджикой), «вкус Мексики» (с «сочным бурито») и многие другие. Но вот орешков со «вкусом Беларуси» мы не нашли. Скорее всего, если такой и был бы, то с картошкой…