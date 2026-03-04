В «Белавиа» подсчитали, сколько белорусов застряли в ОАЭ и Омане

Опубликовано: 04.03.2026 07:53 , Обновлено: 04.03.2026

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" подсчитал, сколько белорусов в настоящее время дожидаются возможности покинуть страны Ближнего Востока, такие как ОАЭ и Оман. По словам генерального директора компании Игоря Чергинца, практически весь регион сейчас оказался заблокирован из-за военных действий США и Израиля в Иране.

Как белорусов вывозят из стран в условиях закрытого неба

Буквально накануне компании “Белавиа” пришлось развернуть уже в небе чартерный рейс Минск-Салала (это второй по населению город Омана). Из-за введённых ограничений на полеты в воздушном пространстве страны борту пришлось уйти на запасной аэродром в столичный Маскат, а затем и вовсе вернуться в Минск.

Как пояснили в компании, решение о возвращении туристов в Минск было принято туристическим оператором, заказчиком рейса - “с целью обеспечения безопасности граждан”.

Туристам, которых борт должен был вывезти из Салалы, продлили сроки пребывания в стране, предоставив проживание и питание. Планируется, что для них организуют вывозной рейс 4 марта. Ещё два подобных рейса “Белавиа” запланировала на 4 и 5 марта для туристов, застрявших в Дубае. На рейс пообещали поставить широкофюзеляжные самолеты Airbus А 330-200, которые могут совершать прямые регионы на Ближний Восток без дозаправки.

Накануне компании удалось вывезти из Дубая в Минск 189 пассажиров, которые должны были улететь из страны ещё 28 февраля. Борт Boeing 737-800 благополучно приземлился в национальном аэропорту Минска этой ночью, с часовой задержкой. Самолёту пришлось лететь по безопасному маршруту, минуя потенциально опасные территории, и сделать дозаправку в казахстанском Актау.

На фото - аэропорт в Дубае

Сколько ещё белорусов застряли на Ближнем Востоке

Выступая в эфире гостелеканала “Первый информационный”, глава “Белавиа” Чергинец заявил, что вылета из ОАЭ ожидает ещё порядка тысячи белорусов - туристов и не только. Ещё порядка 300 человек “Белавиа” предстоит вывезти из Омана, есть запросы на вылет из израильского Тель-Авива, хоть там цифры застрявших не такие большие.

“Это не одна-две страны, а целый регион, популярный у нас: бизнес, деловые контакты, транзит. Все категории пассажиров в зоне риска, все ждут вывоза обратно”, - пояснил глава “Белавиа”.

По его словам, теоретически застрявшие белорусы могут переехать наземными путями в соседние страны и вылететь оттуда, но сейчас этот вариант - не гарантия успеха, поскольку “регион почти весь заблокирован”.

“Работаем с МИД и посольствами - ситуация непростая, но где-то получается”, - заявил Чергинец, подчеркнув, что пока “нельзя сказать, что ситуация налаживается”.

Он также отметил, что из-за сложившейся ситуации компания предсказуемо несёт убытки - из-за увеличения маршрута полётов, а также из-за того, что в те же ОАЭ самолёты сейчас следуют пустыми, работая только на вывоз пассажиров. Однако на стоимость билетов для самих пассажиров этот никак не повлияло, заявил гендиректор “Белавиа”.

“Да, это убыток для компании, но доплат не требуем, это не наша политика”, - заявил Чергинец.