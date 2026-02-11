В Беларуси запускают новый республиканский телеканал
В Беларуси с 23 февраля начнёт вещание новый, именно белорусский телеканал, причём он войдёт в пакет республиканских каналов на 12‑й кнопке.
Однако тематика у него будет не самая широкая, так как он будет военным. Помощник министра обороны по идеологической работе генерал-майор Леонид Касинский рассказал, что в основе вещания телеканала — патриотический контент и кино.
«Мы не стоим на месте, мы развиваемся, и, наверное, приоткрою тайну, завесу: 23 февраля, буквально через несколько дней, военное ведомство запускает полноценный телевизионный канал, который будет входить в пакет республиканских каналов. Смотрите и слушайте нас на 12‑й кнопке», — рассказал генерал.