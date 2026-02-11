В Беларуси запускают новый республиканский телеканал

Опубликовано: 11.02.2026 18:14 , Обновлено: 11.02.2026

В Беларуси с 23 февраля начнёт вещание новый, именно белорусский телеканал, причём он войдёт в пакет республиканских каналов на 12‑й кнопке.

Однако тематика у него будет не самая широкая, так как он будет военным. Помощник министра обороны по идеологической работе генерал-майор Леонид Касинский рассказал, что в основе вещания телеканала — патриотический контент и кино.