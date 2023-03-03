В Беларуси запретили конфеты «Love is...» — Влияют на внимание детей

Опубликовано: 03.03.2023 15:00 , Обновлено: 03.03.2023

Госстандарт Беларуси внес определенные российские конфеты «Love is...» в список опасной продукции и запретил их продавать.

Речь идет именно о «карамели леденцовой с начинкой «Love is…» микс вкусов» » (ООО «Кондитерское объединение «Славянка», Россия). Они не соответствуют требованиям безопасности и маркировки.

Как объяснили в Госстандарте, производитель не указал наличие в этих конфетах красителей, «которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

В частности, специалисты нашли в составе указанных леденцов синтетические красители тартразин (Е102) — 58,5 мг/кг и азорубин (Е122) — 29,2 мг/кг.