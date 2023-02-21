В Беларуси запретили арахис со вкусом мяса
Госстандарт Беларуси внес несколько видов российского арахиса в список опасной продукции, изъял из магазинов и запретил продавать в стране.
Так, в перечень внесли арахис в хрустящей корочке со вкусом «Мясо на углях» с маркировкой «ВКУСОЧКИ» (производитель ООО «ПК Золотой Парус», Россия).
В Госстандарте объяснили, что продукт не соответствует ряду требований по части безопасности, а также маркировки.
Специалисты нашли в названном арахисе «незаявленные изготовителем в маркировке синтетические красители с превышением установленного максимального уровня 500 мг/кг по отдельности или в комбинации». А именно:
- содержание синтетического красителя понсо 4R (Е124) составило 620,9 мг/кг (превышено в 1,24 раза);
- содержание синтетического красителя азорубина (Е122) – 68,2 мг/кг, в комбинации красителей – 689,1 мг/кг (превышено в 1,38 раза).
Кроме того, в маркировке продукта отсутствовала предупреждающая надпись: «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
За похожие нарушения Госстандарт запретил и признал опасными:
- Арахис в хрустящей корочке со вкусом «Васаби» с маркировкой «ВКУСОЧКИ»;
- Арахис в хрустящей корочке со вкусом «Барбекю» с маркировкой «ВКУСОЧКИ».