В Беларуси за год женщин стало на 51,5 тыс меньше. Но мужчин все равно "дефицит"

Опубликовано: 07.03.2023 14:26 , Обновлено: 07.03.2023

За год в Беларуси стало на 51 487 женщин меньше. Это следует из статистического обзора, обнародованного Белстатом к Международному дню женщин. Однако доля женщин все равно больше, чем мужчин.

Если на начало 2022 года, согласно данным Белстата, в стране проживало 5 028 523 женщины, то спустя год уже 4 077 036.

При этом процентное соотношение мужчин из женщин, исходя из сравнения данных нынешнего обзора с аналогичным прошлогодним обзором Белстата, осталось прежним.

Женщины составляют 53,8% от общей численности населения Беларуси. Следовательно, и количество мужчин, проживающих на территории Беларуси, пропорционально сократилось. Однако годовую статистику по изменению численности населения Белстат пока не обнародовал.

Чем занимаются женщины в Беларуси?

Белстат нарисовал следующий портрет среднестатистической жительницы Беларуси: замужняя горожанка 43 лет, белоруска по национальности, состоящая в браке и имеющая двух детей.

Фото: Белстат

По данным Белстата, на начало 2022 года 78,8% белорусских женщин проживали в городах, 21,2% — в сельской местности. При этом у сельчанок есть преимущество перед горожанками. Так, на 1000 горожан приходится 1185 горожанок, тогда как в сельской местности это соотношение составляет 1000 к 1090.

Согласно статистике, 84,5% белорусок трудоспособного возраста заняты в экономике страны. Средний возраст этой категории женщин составляет 41,9 года.

Топ-5 “женских” сфер деятельности остался неизменным, хотя в некоторых из них доля вовлеченных женщин заметно подросла. Так, если рассматривать процентное соотношение к общей численности занятых, основными “женскими” сферами в Беларуси остаются следующие:

здравоохранение и сфера соцуслуг - 84% (-0,7% по сравнению с данными прошлогоднего статистического обзора),

образование - 83,2% (-0,1%),

финансовая и страховая деятельность - 74,9% (+2,7%).

услуги по временному проживанию и питанию - 69,2% (-0,2%),

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 66,5% (-1,4%).

Отмечается, что среди занятых в экономике женщин у 40,6% есть высшее образование, у 27,5% - среднее специальное.

В Белстате также отметили рост числа женщин, которые пользуются сетью интернет - с 87,1% до 89,5%. При этом если в 2021 году ежедневно в Интернет заходило 86,5% белорусок в возрасте 16-71 лет, то в 2022 году - уже 88,7%.